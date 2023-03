Incidente mortale a Roma: la vittima è una donna che viaggiava su uno scooter finito contro un'auto alle Terme di Caracalla

Incidente mortale in viale Guido Bacelli (Terme di Caracalla) a Roma. Una donna che viaggiava su uno scooter ha perso la vita dopo lo scontro con una vettura verso le 8. In quel momento il traffico non era particolarmente intenso: per ricostruire la dinamica dell'urto stanno lavorando gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale.

La viabilità è stata a lungo bloccata per consentire ai vigili di effettuare i rilievi.