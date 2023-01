Sabato 28 Gennaio 2023, 07:13

Sei attraversamenti pedonali resi luminosi con alimentazione a pannelli solari: è la Legacy che la Formula E lascia a Roma per la gara dello scorso anno. I sei impianti sono stati realizzati: a Casal Bernocchi in via Giovanni Andrea Scartazzini; all'Infernetto in via Francesco Cilea in via Cassia, altezza via Giuochi Delfici; via Flaminia Vecchia, altezza via Leprignano; via Cassia, altezza via Val Gardena. E via Gosio, altezza corso di Francia, dove ieri gli assessori allo Sport, Alessandro Onorato, ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, e alla Mobilità, Eugenio Patanè, hanno simbolicamente tagliato il nastro insieme all'Event Director di Formula E, Margot McMillen. Lo stesso incrocio dove, nel 2019, persero la vita Gaia e Camilla, investite da un'auto.

Incidente Roma, la strage dei ragazzini: cinque amici fra i 17 e i 21 anni muoiono dopo una festa

«Per la prima volta abbiamo concordato con Formula E che - ha spiegato l'assessore Onorato - le iniziative di legacy fossero estese ad altri quartieri, non più solo all'Eur. Abbiamo individuato gli attraversamenti da mettere in sicurezza in accordo con i Municipi ». «Oggi inauguriamo una serie di interventi che - ha detto l'assessore Patanè - si inseriscono nell'ambito delle progettualità che stiamo mettendo in campo per la sicurezza stradale». «L'attraversamento che inauguriamo oggi, si inserisce nel solco delle opere stradali che - ha puntualizzato lassessore Segnalini - stiamo portando avanti, per rendere Roma più sicura e percorribile. La scorsa estate abbiamo lanciato la campagna Le notti bianche degli attraversamenti pedonali' volta al rifacimento delle strisce in orario notturno e nelle vicinanze di scuole e metro, prima dell'inizio dell'anno scolastico». Infine Margot McMillen, Event Director di Formula E. ha ricordato: «Nel 2022 abbiamo avviato diverse iniziative per la città di Roma al fine di trasmettere i principi di sostenibilità, inclusività e innovazione».