Roma, incendio davanti a un ristorante di Prati. «Area abbandonata, nessuno si occupa di noi»

Paura, fiamme e degrado: un uomo ha appiccato un incendio in zona Prati. «E' accaduto già da settimane, un piromane ha incendiato dei rifiuti affianco al Ristorante Cuccurucù ma la situazione di degrado è rimasta. Nessuno per ora si è occupato di smaltire i residui dell'incendio». Questo l'appello di una residente, C.T. «L'area verde in cui è divampato l'incendio si trova proprio afficanco al ristorante e suppongo che anche per loro non sia un bel biglietto da visita. Speravo che quell'area venisse sfuttata per poter passeggiare con i cani o per far giocare i bambini, invece ormai sembra una discarica a cielo aperto e dopo l'incendio la situazione è peggiorata. Oltre a smaltire i residui andrabbe rimessa anche la recinzione, noi non sappiamo chi gestisca quel posto ma qualcuno se dovrà pur occupare».

I residenti sono stanchi e arrabbiati: «Viviamo in una zona centrale di Roma tra Prati e Ponte Milvio eppure non sembrerebbe, alcuni marciapiedi sono stracolmi di rifiuti, ormai questa è una storia vecchia ma per chi deve viverci ogni giorno è devastante». A quanto pare non sarebbe la prima volta che qualcuno appicca il fuoco da queste parti. «Dall'inizio dell'anno è accaduto in più di un'area del quartiere. Anche questa volta è adata bene ma non ci sentiamo sicuri, quando una zona sembra abbandonata è terreno fertile per i malintenzionati».