Martedì 23 Aprile 2024, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 12:31

Paura in centro a Roma. È in corso l'evacuazione di un hotel in via Rasella, per presunte esalazioni tossiche. Lo riferisce la polizia locale. Al momento risultano 5 persone intossicate, che sono ricorse alle cure mediche. L'hotel Barberini si trova alle spalle di via del Tritone, a ridosso del Traforo.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la viabilità della zona. È stato chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella. Uno dei cinque intossicati è stato trasportato in ospedale in codice rosso. I cinque intossicati, a quanto si apprende, sono tutti dipendenti dell'albergo. I più gravi sono un uomo 60enne e una donna di 50 anni portati al pronto soccorso in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre due donne, di 26 e 39 anni, in codice giallo. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, tutti con difficoltà respiratorie per inalazione di cloro.

Hotel evacuato, cosa è successo

La sala operativa ha inviato alle 9,40 la Squadra 1/A il CRRC, il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale, per delle esalazioni all'interno di un albergo in via Rasella. I Vigili del fuoco arrivati sul posto constatavano che le esalazioni erano riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della della Spa al piano inferiore dell'albergo. Sono state fatte evacuare tutte le persone all'interno della struttura al fine di permettere un più accurato controllo. Sono state inoltre affidate al 118 n. 5 persone intossicate dai vapori per il trasporto all'ospedale. Sono tutt'ora in corso ulteriori accertamenti. Sul posto le forze dell'ordine e la polizia di Roma capitale.