Esquilino, turista francese derubata da uno straniero: prima la minaccia, poi le strappa la catenina dal collo

Attimi di terrore per una giovane turista francese, prima le minacce e poi le mani addosso per strapparle la catenina dal collo. È questo ciò che è accaduto all’interno di un portone su via Carlo Alberto nel quartiere Esquilino. «Ero di ritorno da una passeggiata e stavo rientrando nel B&b dove alloggio. Sono stata sorpresa alle spalle da un uomo che mi ha parlato in inglese poco correttamente. All'inizio credevo volesse un'informazione ma poi ho capito che non aveva buone intenzioni, mi ha chiesto dei soldi ed era agitato, non mi sembrava lucido. Non avevo contanti e ho cercato di farglielo capire ma è stato inutile, così è diventato sempre più aggressivo».

L'aggressione

Dopo averci provato con le buone, lo straniero non ci ha visto piú, ha iniziato prima ad aggredirla verbalmente insultandola, e successivamente l'ha aggredita ache fisicamente per strapparle la collana dal collo e volatilizzarsi un attimo dopo. «Non me lo aspettavo e mi ha anche fatto male strappandomi la collana, sono ancora sotto choc per l’accaduto.

Avevo il cuore a mille, mi tremavano le gambe e mi mancava l’aria, ho cercato di farmi forza e respirare, pensando che ormai era andato via».

La denuncia

La ragazza in un secondo momento è stata aiutata da un uomo del posto, che le ha offerto dell'acqua in un bar della zona e dopo le ha dato una mano per formalizzare la denuncia e chiamare le autorità. «Fortunatamente un signore mi ha aiutata e le guarde sono arrivate poco dopo, non credo però che recupererò mai ciò che mi è stato rubato con la forza». Secondo alcuni testimoni che lo hanno visto uscire dal portone correndo, pare che il ladro sarebbe già stato protagonista di altri piccoli furti in zona. «Mi hanno chiesto di descriverlo, da quello che ricordo corrisponde ad un uomo di colore, di statura media, indossava un cappellino e una t-shirt bianca». Purtroppo la descrizione è generica ma la speranza è che prima o poi venga colto sul fatto.