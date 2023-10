Roma: un locale dell'Esquilino chiude e il dehor diventa una discarica a cielo aperto

Cassette della frutta, immondizia, cattivo odore e animali morti, ci sarebbe questo all'interno del dehor di un locale ormai chiuso da due mesi all'Esquilino. Giovanna V., abita proprio qualche portone più in là rispetto al gazebo, ed è stanca di vedere un tale scempio. «Il locale è chiso ormai da tempo ma nessuno si è occupato di eliminare il dehor. Non so a chi spettasse fatto sta che il problema non è stato risolto, e nel giro di poco è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto».

Ama assume 100 netturbini: devono essere diplomati, meglio se romani e che sappiano parlare inglese

Effettivamente non notarlo se si passa da quelle parti è impossibile, a quanto dicono alcuni residenti inoltre l'odore sarebbe nauseante. «Una vergogna bella e buona, l'ennesima, purtroppo viviamo nel caos, tra bivacchi notturni, rifiuti vari e delinquenza.

Non che mi sia messa a rovistare, ma nel corso delle settimane ho visto accumularsi sempre più cose, ci sono tantissime cassette della frutta, rifiuti vari, avanzi di cibo e addirittura topi morti. La mia preoccupazione inoltre è anche quella che a qualcuno possa venire in mente di dargli fuoco, non mi fido di chi frequenta la zona e se accadesse potrebbe essere pericoloso». Il pensiero è lecito ma al dilà del disastro che potrebbe accadere, sicuramente arrivare a casa e avere un determinato panorama, non piacerebbe a nessuno. Oltre che per i residenti, non è un bel vedere nemmeno per i passati, che siano turisti o Romani. Un altro colpo basso per il centro storico e per gli abitanti che al momento devono inccassare.