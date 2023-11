Roma, il 19 novembre la domenica ecologica: stop alle auto nella Ztl. Tutti gli orari e i divieti

Il 19 novembre sarà la prima delle cinque domeniche ecologiche previste dal calendario della stagione invernale 2023-24 predisposto con la memoria presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Cicli dei rifiuti Sabrina Alfonsi e approvata dalla Giunta capitolina per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. L’Ordinanza del Sindaco n. 121 del 16.11.2023 dispone la limitazione della circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Ztl. «Fascia Verde» nell’orario: 7.30 - 12.30 e 16.30 - 20.30 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (classi veicoli interessati, deroghe ed esenzioni sono elencate nell’Ordinanza). In secondo luogo l’Ordinanza dispone di gestire gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, nell’intero territorio comunale, durante il periodo di funzionamento giornaliero secondo le modalita e i tempi gia stabiliti con Ordinanza del Sindaco n. 114 del 31 ottobre 2023.

Ztl Fascia Verde Roma, 19 novembre domenica ecologica: categorie auto, orari e mappa dello stop

Attraverso un bando pubblicato da Zetema sono state selezionate le proposte di quattro associazioni culturali, Officina delle Culture, Clivis, Finisterre e Zona Incerta e definito un programma di eventi che si svolgeranno, dalle 10 alle 19, in quattro punti lungo il Viale dei Fori Imperiali.

«Le domeniche ecologiche, istituite in adempimento al Piano regionale di risanamento della qualita dell’aria, sono una importante occasione di sensibilizzazione sui temi ambientali e sulle azioni necessarie a limitare le emissioni degli inquinanti atmosferici e a migliorare la qualita dell’aria che respiriamo. Azioni fondamentali per la tutela della nostra salute alla luce dei dati allarmanti registrati in Italia sulla mortalita e le malattie dovute all’inquinamento ambientale e per il rispetto della nuova direttiva europea sulla riduzione dei livelli degli inquinanti atmosferici per il raggiungimento degli obiettivi di neutralita climatica fissati per il 2050. Ecco perche vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della citta e in momenti di socialita e divertimento per ogni fascia d’eta. Con questo obiettivo, in occasione della prima domenica ecologica, abbiamo voluto creare un grande evento cittadino nel magnifico scenario di Via dei Fori Imperiali con un programma di spettacoli musicali e di danza, performance di street band, esibizioni di band studentesche, spettacoli per bambini e laboratori di divulgazione ambientale», dichiara l’Assessora Alfonsi.