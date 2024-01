Martedì 16 Gennaio 2024, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 08:11

Stava facendo le pulizie all'interno di un edificio che fa parte della chiesa dei Santi Claudio e Andrea, in via del Pozzetto, secondo la prima ricostruzione fatta dagli investigatori, quando ha perso l'equilibrio ed è caduta dalla finestra. È precipitata da cinque piani di altezza. Paura ieri in pieno centro a Roma, a due passi da piazza San Silvestro. La donna, caduta nel cortile interno dell'edificio, è stata soccorsa e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. La colf, che ha 67 anni ed è stata portata d'urgenza al policlinico Umberto I, per fortuna non è in pericolo di vita. Subito dopo i primi accertamenti, i militari hanno ascoltato alcuni testimoni e hanno inviato una prima informativa in Procura, segnalando la notizia di reato.

LE INDAGINI

Il pubblico ministero Alessia Miele ha aperto un fascicolo ipotizzando la violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. A coordinare gli accertamenti, il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e anche l'ispettorato del lavoro.

Le indagini sono ancora alle battute iniziali, ma probabilmente il primo passo degli inquirenti sarà fare verifiche sul contratto di assunzione della collaboratrice domestica e anche sulle procedure di sicurezza seguite all'interno dell'istituto religioso per tutelare i dipendenti. Da chiarire soprattutto la dinamica dell'incidente e se la donna fosse effettivamente in servizio all'interno della struttura quando è precipitata, oppure se abbia avuto un malore, così come la disposizione dei supporti di sicurezza vicini alle finestre. Nei prossimi giorni gli inquirenti sentiranno altri testimoni e, se le sue condizioni lo permetteranno, verrà ascoltata anche la sessantasettenne, che potrà chiarire cosa sia accaduto.

I PRECEDENTI

Purtroppo nella Capitale gli infortuni sui luoghi di lavoro sono frequenti e spesso finiscono in tragedia. Lo scorso 20 novembre, per esempio, sempre in centro, alle sette di mattina un operaio è stato travolto da un macchinario nel cantiere di un palazzo in via Ludovisi, vicino a via Veneto. Non è sopravvissuto. Sessantanni, italiano, era sposato e aveva due figli. Sarebbe stato schiacciato contro la parete dell'edificio da una trivella, portata a terra tramite una gru, che ha iniziato a oscillare. Inutili i tentativi di rianimare e di soccorrere la vittima. In questo caso la Procura indaga anche per omicidio colposo e gli accertamenti sono stati delegati sempre ai carabinieri e agli ispettori del lavoro della Asl. «L'aumento delle morti sul lavoro a cui assistiamo è intollerabile», ha detto lo scorso 8 ottobre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Nazionale indetta per ricordare le vittime degli incidenti.