Cosa è accaduto davvero lo sa solo lui che ora è in gravi condizioni al policlinico Gemelli. Un bimbo di tre anni ieri mattina poco prima delle 7.30 è precipitato dal balcone al secondo piano in cui abita con la famiglia in via dei Fiori 6, all'Alessandrino.

Il dramma è avvenuto al mattino, ad accorgersi dei lamenti del piccolo alcuni passanti e gli stessi genitori. Del caso se ne sta occupando la polizia, a quanto pare si tratterebbe di un incidente accaduto mentre madre e padre stavano dormendo. Diverse pattuglie sono arrivate in via dei Fiori, il piccolo è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli: presenta un grave trauma cranico ed è ricoverato in prognosi riservata nella Terapia intensiva pediatrica. È in pericolo di vita. Gli agenti hanno cercato di alleviare lo strazio dei genitori, portati in ospedale per un malore. Altri poliziotti sono saliti nell'abitazione al secondo piano per un sopralluogo. Dai primi rilievi sarebbe emerso che il piccolo, a ottobre compirà 4 anni, sarebbe uscito sul balcone e si sarebbe avventurato sui gradini di una scala per poi perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto.

LE TESTIMONIANZE

Una donna che risiede nel palazzo, uscita per andare a lavorare, è ancora sotto choc. È stata lei ad accorgersi che sul marciapiede c'era un bambino che non dava segni di vita, sporco di sangue. La signora ha dato l'allarme svegliando un'altra condomina che è corsa anche lei a vedere. Quest'ultima si è messa a gridare, riconoscendo il piccolo, come il figlio dei condomini del suo stesso palazzo. Ha svegliato papà e mamma che, a quel punto, si sono sporti dal balcone e hanno visto il loro figlio esanime sul marciapiede. Nel frattempo anche altri vicini si erano affacciati anche svegliati dalle grida disperate e dato l'allarme.



La tragedia è avvenuta all'interno di una famiglia con quattro figli. La mamma è stata ascoltata dagli investigatori. «Non so davvero cosa pensare - ha detto in lacrime agli agenti -. Tutti stavamo ancora dormendo. Non capisco che può essere accaduto. Sono disperata». «Sono amica della famiglia - ha detto la vicina alla polizia - Mi sono sporta dalla finestra ed ho visto che c'era una donna vicino al bambino che gridava aiuto. Io ho riconosciuto il bimbo ed ho bussato alla porta di casa dei genitori. Si sono svegliati e subito precipitati in un incubo. Anche la madre è scesa sul marciapiede per stare vicino al suo bambino. Dopo poco è arrivata l'eliambulanza che è atterrata sfruttando uno spazio della strada. Sono disperata voglio tanto bene a quel bambino».

