Venerdì 3 Febbraio 2023, 06:26 - Ultimo aggiornamento: 06:27

In città arrivano i cestini intelligenti: grazie a una app avvisano quando sono pieni e devono essere svuotati. E poi compattano i rifiuti con una pressa alimentata da un pannello fotovoltaico a energia solare e riescono così a ridurre di cinque volte il volume dell'immondizia che c'è all'interno. Ama ha deciso di sperimentarne in centro due prototipi: il primo, da 120 litri, è in via della Muratte, a Fontana di Trevi. L'altro (più grande, da 240 litri) si trova all'esterno della fermata della metro B Colosseo. La sperimentazione durerà 4 mesi. Ogni struttura ha una capacità pari a quella di sette cestini tradizionali. Tra le altre caratteristiche di questi nuovi cestoni in acciaio zincato e «anti-intrusione» c'è un pedale che va pigiato per conferire i rifiuti e che li rende più comodi e igienici per i cittadini, ma anche led e i sensori che rilevano i quantitativi all'interno e «avvisano» in tempo reale quando arrivano all'80% del riempimento. Le strutture, nella parte superiore, hanno anche un pannello solare per la produzione di energia. I cestini smart comunicano con la centrale operativa anche per segnalare necessità di intervento e possono essere bloccati da remoto: una funzionalità utile per motivi di sicurezza quando nella città ci sono manifestazioni.



GLI IMPIANTI

Per l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi «questo nuovo prototipo di cestino stradale per la raccolta dei rifiuti indifferenziati minuti, ha caratteristiche innovative rispetto all'attuale dotazione. Dopo i nuovi cassonetti installati al quartiere Africano e i grandi contenitori scarrabili a Tor Bella Monaca, Ama prosegue nella sua azione di sperimentazione per il rinnovamento delle piccole e medie infrastrutture per la raccolta. L'obiettivo è quello di dotare la città delle soluzioni tecnologicamente più avanzate ed efficienti, in grado di semplificare la gestione del servizio e di aumentarne il rendimento».

«Si tratta di una sperimentazione che rientra in un più ampio progetto di rinnovamento del parco cestini getta-carte della Capitale, che conta oggi complessivamente su circa 7.600 unità - ha detto il vicedirettore Generale di Ama, Emiliano Limiti - Per accogliere al meglio i numerosi fedeli in arrivo a Roma per il prossimo Giubileo, contiamo progressivamente di collocare su strada diecimila nuovi contenitori per rifiuti minuti, in modo da sostituire anche i più vetusti, raddoppiando il numero attuale».