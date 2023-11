Bomba d'acqua in Centro a Roma, allerta meteo gialla oggi nel Lazio: altri temporali in arrivo

Aggiornamenti in evidenza

Bomba d'acqua Roma - Allerta meteo nel Lazio per il maltempo. Temporali, anche a carattere intenso, in arrivo oggi. Tra le zone a rischio c'è anche Roma. Le previsioni non promettono nulla di buono. E se le temperature rimangono ancora alte per la stagione, le piogge continuano invece a cadere copiosamente. L'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dalle prime ore di domani, 7 novembre 2023 e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.