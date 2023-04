Roma, al Pigneto un’altra notte di degrado tra furti e risse: i residenti filmano le scene e scendono in piazza

Continuano le rapine e i violenti litigi nella zona Pigneto di Roma. A raccontare ciò che è successo la notte tra il 13 e il 14 aprile, sono stati proprio i video filmati dagli abitanti che di certo non potevano non notare il delirio che si è ripresentato davanti ai loro occhi. Nonostante di recente, i cittadini avessero organizzato un corteo per manifestare il dissenso per la violenza e la criminalità che sono costretti a vivere ogni giorno, il problema continua invece a riapparire con diverse situazioni pericolose.

Il caso sarebbe iniziato, quando un uomo di origine africane è entrato in alimentari situato in via Ascoli Piceno, gestito da un cittadino bengalese e gli avrebbe rubato il cellulare e naturalmente difendendosi, seguendo il malcapitato che era accompagnato e aiutato da altri amici. Chi era all’interno della Moschea ha sentito le grida, pugni, calci e ha assistito alla scena di lotta selvaggia in mezzo alla strada.

Purtroppo non è il singolo episodio accaduto la stessa notte. Sono stati derubati e scassinati l’edicola in via L’Aquila, il bar di via Macerata di fronte al cinema Avorio e ancora la pizzeria Opulentia in via Ascoli Piceno al civico 44. I delinquenti sono riusciti a rubare un telefonino, un tablet e la cassa stereo e pochi euro che avevano in cassa.

I cittadini del quartiere esprimono tutta la loro paura per ciò che si verifica nel luogo in cui vivono. Costretti purtroppo a non uscire di casa nelle ore notturne. Si parla di «cinque scippi con aggressioni ogni sera», raccontano. Borse rubate e abbandonate sulla strada è lo scenario continuo su via Perugia. Scrivono su Twitter i promotori dell’associazione “SalviAMO il Pigneto”: manifestiamo per un quartiere più sicuro, ma anche più pulito”.