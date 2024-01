Ladro di scarpe arrestato a Roma, il vigilante lo riconosce e chiama la polizia. Nello zaino otto paia di calzature griffate

Il responsabile della sicurezza lo aveva già notato in passato mentre si aggirava lungo i corridoi di un negozio di scarpe di marca all’interno del centro commerciale in via Tor Tre Teste. Ma solo a fine giornata si era accorto degli ammanchi nella merce. Così quando domenica mattina lo ha visto, con una sacca blu sulle spalle, ha capito che era tornato per l’ennesimo colpo. Per non attirare l’attenzione, lo ha osservato da lontano con il cellulare già attivato per chiamare la polizia. Il bandito ha avuto il tempo rubare dagli scaffali i modelli in esposizione e poi scappare via. Inseguito, questa volta, dall’impiegato del negozio e da una delle auto delle Volanti del Prenestino già allertate. L’allarme è scattato intorno alle 13 in via di Tor Tre Teste dove i poliziotti hanno fermato e arrestato il ladro di scarpe che era in fuga con un bottino da 800 euro. Come poi confermato dai titolari del negozio, dallo scorso novembre il bandito ha messo a segno altri colpi per un totale di 10mila euro. Il malvivente, uno straniero di origini romene di 44 anni da tempo residente a Tor Bella Monaca, è stato fermato e trasferito negli uffici del commissariato Prenestino dove i poliziotti hanno formalizzato l’arresto con l’accusa di furto aggravato.

IL COLPO

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nel marsupio del ladro le tronchesi, utilizzate per rimuovere l’anti-taccheggio.

Nello zaino invece, le 8 paia di calzature appena rubate. Infine il riconoscimento del vigilante del negozio che dallo scorso novembre è stato saccheggiato della merce. «Avevo notato nelle scorse settimane quell’uomo aggirarsi nel negozio ma solo successivamente, mi ero accorto del furto della merce - ha spiegato agli agenti - ecco perché, non appena è entrato l’ho riconosciuto. Sono rimasto a distanza per non insospettirlo e per accertarmi che fosse proprio lui. Quando l’ho visto prendere le scarpe e nasconderle nella borsa ho fatto scattare l’allarme con la polizia appena allertata», ha confermato agli investigatori il vigilante. I poliziotti hanno quindi proceduto con il sequestro delle telecamere di videosorveglianza del negozio che inchiodano il ladro di scarpe subito arrestato. Anche se l’indagine resta aperta: «I testimoni hanno riferito di un complice, un altro uomo - dicono i poliziotti - almeno un’altra persona coinvolta nei furti con il compito di fare da palo». L’obiettivo dunque ora quello di ricavare un identikit del complice dalle immagini sequestrate e di risalire così all’identità.

LA BANDA

Non solo: le indagini si stanno allargando e si stanno concentrando anche sulla merce rubata: «Si tratta di una quantità considerevole di scarpe rubate negli ultimi due mesi. Il sospetto è che era destinata ai mercati non solo della Capitale ma anche di altre regioni, in Campania per esempio» precisano i poliziotti. Di più: «Dietro il furto nello store di via di Tor Tre Teste potrebbe nascondersi un’organizzazione ben più ampia e ramificata» concludono. Dunque il ladro sorpreso a rubare la scorsa mattina, sarebbe solo uno dei componenti di una banda. Solo un’ipotesi al momento su cui gli agenti stanno indagando allargando le ricerche fuori dalla Capitale.