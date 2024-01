Ladro elegante a Roma, nuovo colpo sventato dall'ambulanza: bandito messo in fuga dalle sirene

Ancora un avvistamento. Ancora una foto del ladro che è stato registrato in azione nei palazzi di via Filippo Marchetti, nel quartiere Trieste. Questa volta però il bandito che, secondo quanto riferiscono i residenti della zona avrebbe colpito indisturbato nelle ultime tre settimane, sarebbe stato disturbato durante un giro di “perlustrazione”.

Ladro elegante a Roma, caccia all'uomo che entra nei palazzi e ruba: l'anziano ripreso dalle telecamere

Il ladro elegante messo in fuga dall'ambulanza

Intanto i fatti: la sera del 23 dicembre è stato necessario l’intervento di un’ambulanza per un anziano residente che si era sentito male.

Una volta soccorso, i vicini di casa sono scesi in strada anche per tranquillizzarlo. A quel punto è stato avvistato il “ladro elegante” immortalato nei giorni precedenti. Il residente ha scattato la foto inoltrandola alla chat del condominio dove erano state postate anche quelle precedenti. Un semplice confronto per confermare che si trattava appunto, proprio dello stesso topo d’appartamento.



I FURTI

Gli attimi erano concitati ma appena la situazione è tornata alla normalità e l’ambulanza si è allontanata, sono stati allertati i residenti dell’attigua palazzina di via Marchetti. «Nessun furto al momento» hanno assicurato. «Di certo stava studiando le serrature, le possibili via di fuga quando è stato disturbato dalle sirene dell’ambulanza» dicono i residenti ora in allarme. Mentre proseguono le indagini sui furti già messi a segno e denunciati.

Le vittime di via Marchetti, l’ultima la sera del 23 dicembre, hanno fornito foto e filmati della telecamera di video sorveglianza del palazzo. Immagini ora a disposizione della polizia che sta chiudendo il cerchio delle indagini. Mentre si allunga l’elenco delle segnalazioni. Per i romani della zona è stato sufficiente pubblicare sulla pagina Facebook alcuni fotogrammi: il ladro è stato avvistato, e riconosciuto, anche dai residenti di via Pietro Mascagni e via Arrigo Boito che negli stessi giorni lo hanno notato aggirarsi tra i loro pianerottoli.