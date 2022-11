Torino, bimbo di 18 mesi sale sul tavolo e precipita dalla finestra: è gravissimo

Un bimbo di 18 mesi è precipitato dal primo piano questo pomeriggio a Torino. Il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Regina Margherita. La polizia sta indagando per far luce su quanto accaduto. Il bambino è caduto dal balcone di un appartamento di corso Giulio Cesare all'angolo con via Gottardo, quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe caduto da una finestra del primo piano del palazzo, dopo essere salito su un tavolo. La caduta è stata attutita da un tendone di un negozio sottostante. In casa erano presenti la mamma e tre fratellini del bambino.