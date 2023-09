Carta d'identità elettronica, Open Day a Prima Porta: sabato 16 settembre la riapertura degli uffici anagrafici

Sabato 16 settembre, presso Prima Porta, torneranno le aperture straordinarie degli uffici anagrafici per il rinnovo della CIE (Carta d'Identità Elettronica). La riattivazione di questo servizio, nell'area del Municipio XV, è stata decisa al fine di incrementare e velocizzare il rilascio della Carta d'Identità e ridurre i tempi d'attesa. L'apertura degli uffici avverrà in Piazza Saxa Rubra, dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Per far si che si abbia un accesso regolamentato e che non porti alcun disagio ai cittadini, le prenotazioni potranno essere conseguite solamente online nella giornata di venerdì 15 settembre dalle ore 9.00 fino all'esaurimento di posti disponibili. L'appuntamento dovrà essere richiesto tramite il sito dell'Agenda CIE del Ministero dell'Interno.