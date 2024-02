Carta d’identità elettronica a Roma: un nuovo open day. Ecco dove e come prenotarsi

Ritorna nel weekend il consueto appuntamento con gli open day per il rilascio della carta d’identità elettronica. Nella giornata di sabato 24 (febbraio) saranno aperti gli sportelli anagrafici dei Municipi VII, VIII, XV e gli ex Pit (Punti Informativi Turistici) di via Petroselli, 52, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore e Piazza Sonnino (disponibili nella giornata domenica 25).

Le informazioni complete:

Sabato 24(febbraio):

Municipio 7: sede di Piazza Cinecittà, 11, dalle 8.30 alle 16.30

Municipio 8: sede di via Benedetto Croce, 50, dalle 8.30 alle 15.30

Municipio 15: Via Flaminia, 872, dalle 8.30 alle 15.30

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 25:

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30

Da domani - venerdì (23 febbraio) dalle 9 è obbligatoria la prenotazione sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. Il giorno dell’open day è necessario recarsi presso lo sportello anagrafico con il ticket della prenotazione, una fototessera, il precedente documento d’identità (in caso di rinnovo) e una carta di pagamento elettronico.