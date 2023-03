Roma, nelle scuole comunali del XV municipio arrivano dispositivi e corsi sulle manovre di primo soccorso

Trenta defibrillatori e 14 corsi di formazione gratuiti per il personale scolastico arrivano nei nidi e nelle materne del XV municipio attuando una delibera approvata all’unanimità nel 2018. Una diffusione dei dispositivi salvavita (Dae) avviato sul territorio romano dalla fine dello scorso anno. Dopo la consegna degli apparecchi a 18 scuole dell’infanzia, 10 nidi e 2 sezioni ponte, in queste settimane hanno preso il via anche i corsi di formazione sulle manovre di primo soccorso con l’uso del defibrillatore, una formazione che fino a metà maggio vedrà coinvolte oltre 120 persone.

La legge 116 del 4 agosto 2021 è stata dedicata interamente all’utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici, con lo scopo di mettere in atto un sistema di cardioprotezione utile a salvare sempre più vite soprattutto negli uffici pubblici nelle scuole e nelle università. Infatti chi dovrà dotarsi di un defibrillatore dovranno essere le scuole e le università di ogni ordine e grado, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i porti, gli autobus, i treni, le navi, e gli aerei (con la clausola che non sia possibile effettuare delle soste entro le due ore). La legge obbliga a munirsi degli apparati salvavita anche tutti gli uffici della Pubblica amministrazione che abbiano più di 15 dipendenti e siano aperti al pubblico, inoltre gli enti territoriali possono incentivare l’installazione dei Dae nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e in tutte quelle strutture aperte al pubblico. A dare l’annuncio del posizionamento dei Dae sono stati gli assessori municipali del XV Alessandro Cozza e Tatiana Marchisio spiegando che: «si tratta di un impegno di circa 40mila euro che con il Presidente Torquati abbiamo scelto di impiegare proprio per l’acquisto di defibrillatori da distribuire agli istituti scolastici e per garantire corsi BLS-D completamente gratuiti rivolti a tutte le educatrici che vorranno partecipare».