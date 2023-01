Lotteria Italia, vinti a Fonte Nuova 2 milioni di euro. Il titolare della pasticceria: «Il fortunato non si è ancora fatto vivo»

È stato centrato a Fonte Nuova, in provincia di Roma, il terzo premio della Lotteria Italia 2022 da 2 milioni di euro. «Stamattina appena sveglio ho ricevuto il messaggio di una cliente che mi annunciava che la vincita del terzo premio era arrivata nel mio esercizio e che solo per tre numeri non era lei la vincitrice», spiega ad Agipronews Valerio Vitelli, figlio del titolare del Bar Pasticceria Vitelli in Via Palombarese, 370.

Lotteria Italia, dea bendata in Ciociaria, premi a Castrocielo, Ausonia e Filettino: 50 mila euro nel capoluogo

Chi è il vincitore

Per il momento il possessore del fortunato biglietto non si è ancora fatto vivo, ma il vincitore dovrebbe essere uno del posto. «Penso che il vincitore sia un cliente abituale del bar. Spero si faccia vivo anche per un caffè e che sia una persona che abbia bisogno dell'importo vinto. Per il mio locale è la prima vincita così rilevante, ci siamo spinti fino a 50 mila euro con il SuperEnalotto, ma fino a ieri sera niente di così eclatante».

Il biglietto vincente

Il tagliando L 349605 secondo il signor Vitelli è stato venduto proprio negli ultimi giorni. «Vedendo la serie penso al 4 gennaio, ma comunque a ridosso del rush finale».