Lotteria Italia: premi a Castrocielo, Ausonia e Filettino. Nel capoluogo vinti 50 mila euro

Lotteri Italia 2022 sono quattro i biglietti vincenti venduti in provincia di Frosinone. Il biglietto fortunato di seconda categoria da 50.000 euro è il numero D 357293 ed è stato venduto a Frosinone.

Vincono 20.000 euro i possessori del biglietti con il numero B 031958 venduto a Filettino, L 467289 venduto a Castrocielo e P 313934 venduto ad Ausonia. Tutti di terza categoria.

Le tre vincite di prima categoria fanno del Lazio la migliore regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2022. Al secondo premio da 2,5 milioni vinto a Roma, al terzo da 2 milioni vinto a Fonte Nuova (RM) e al quarto da 1,5 milioni a Roma si aggiungono un premio di seconda categoria da 50mila euro e 31 di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 6.670.000 euro. Testa a testa con l’Emilia Romagna, dove è stato vinto il primo premio da 5 milioni di euro a Bologna e il quinto premio da un milione a Parma: a questi, riferisce Agipronews, si aggiungono due premi di seconda categoria e 14 premi di terza categoria per un totale di 6.380.000 euro. Seguono a quota 620mila euro la Campania (con 2 vincite di seconda categoria e 26 di terza categoria), poi la Lombardia, con 18 premi di terza categoria, per un totale di 360mila euro. A comunicarlo è l'agenzia Agipro.

I biglietti vincenti



PREMI DI PRIMA CATEGORIA

D 271862 BOLOGNA BO 5.000.000

L 486158 ROMA RM 2.500.000

L 349605 FONTE NUOVA RM 2.000.000

E 004737 ROMA RM 1.500.000

L 492408 PARMA PR 1.000.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 50.000



D 367432 PALERMO PA

F 328148 MONTE SAN SAVINO AR

P 005315 TORTORETO TE

A 265781 PARMA PR

O 309242 MEDESANO PR

B 197669 BENEVENTO BN

D 229592 JESI AN

C 442658 CAORLE VE

D 357293 FROSINONE FR

D 054762 VALLATA AV

PREMI TERZA CATEGORIA € 20.000



N 248948 ADELFIA BA

G 428609 TRAMATZA OR

L 239949 GENOVA GE

M 071998 TORINO TO

M 020789 SANTA MARIA A MONTE PI

E 376930 ROMA RM

P 227803 MILAZZO ME

P 261983 ROMA RM

G 139216 VILLARICCA NA

A 413194 NAPOLI NA

M 467347 MATERA MT

A 327885 CAMPOFILONE FM

B 212327 CALTANISSETTA CL

L 263700 CAVA DE TIRRENI SA

C 493527 LECCE LE

C 350541 POLICORO MT

P 448859 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

G 426083 FABRO TR

F 410717 TERMOLI CB

I 401030 MILANO MI

A 271632 LANDRIANO PV

D 278328 ROMA RM

M 052359 NAPOLI NA

B 206548 SPOLTORE PE

M 302311 BAGNO A RIPOLI FI

I 208741 BARBERINO TAVARNELLE FI

O 232675 ROMA RM

C 134728 QUARTU SANT ELENA CA

I 058825 MODENA MO

P 342263 MODENA MO

AA 114024 ONLINE -

C 209304 LA SPEZIA SP

A 483858 RENDE CS

O 436522 GENOVA GE

I 299655 FIORENZUOLA D'ARDA PC

L 428798 GALLICANO NEL LAZIO RM

F 251124 SARNO SA

B 441064 BUSNAGO MB

F 114640 CASCIA PG

L 329059 PORTO SAN GIORGIO FM

B 136392 NAPOLI NA

A 161645 PALERMO PA

D 486952 TORINO

F 238205 BARI BA

N 486362 ROMA RM

E 478219 AVERSA CE

D 322917 VADENA BZ

F 178015 SAN PIETRO IN CASALE BO

I 423557 SAN GIOVANNI SUERGIU SU

A 348171 TORINO TO

B 031958 FILETTINO FR



