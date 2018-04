Roma, a piazza Venezia una lupa capitolina di ligustro su un tappeto di fiori giallorossi

Una lupa “cesellata” nel ligustro - con tanto di Romolo e Remo accucciati - al centro di un tappeto di Kalanchoe gialle e rosse nella vasta aiuola di piazza Venezia. Là dove venne installato il compianto e natalizio Spelacchio, adesso c'è il simbolo per antonomasia di Roma e della romanità. Lo ricorda in un tweet Daniele Diaco, consigliere M5S in Campidoglio, che definisce l'installazione «un omaggio dell'amministrazione capitolina alla città, reso possibile dall'ottimo lavoro svolto dal servizio Giardini di Roma Capitale. Un vero e proprio "spettacolo della Natura", che sarà reso ancor più suggestivo dalla fioritura delle calancole che avrà luogo nei prossimi giorni. Un'iniziativa fortemente voluta dall'assessorato alla Sostenibilità ambientale e dalla commissione Ambiente, il cui impegno per il territorio è sempre massimo».