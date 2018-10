La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annullato il viaggio in Argentina per l'U20, il summit delle città sul clima che a breve si aprirà a Buenos Aires.La sindaca sarebbe dovuta partire ieri sera, ma a fronte della forte ondata di maltempo prevista nella Capitale , ha cancellato la trasferta per rimanere in città e coordinare il Centro operativo comunale che si è riunito già questa mattina per far fronte alle «eccezionali precipitazioni attese».