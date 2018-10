Roma, alberi caduti ​da Prati all'Appio: ferito un automobilista a Valmontone

Il maltempo, come previsto, si sta abbattendo su Roma provocando diversi danni e un ferito a Valmontone a causa di un albero caduto su un'auto. Si tratta di un uomo di 44 anni medicato in ospedale: un pino ha colpito il cofano dell'auto. Fortunatamente le ferite sono lievi.

Paura questa mattina anche al Colosseo per un ramo pericolante nei pressi dell'Arco di Costantino. Sul posto i carabinieri della compagnia Centro. Il ramo è stato segnalato alla Polizia Locale che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Da questa mattina sono già 150 gli interventi dei vigili del fuoco: a causa dei forti venti si registrano cadute di tegole dai tetti, alberi e rami pericolanti, insegne pubblicitarie. Secondo gli esperti, sono cinque le zone a rischio allagamenti nella Capitale.

STRADE CHIUSE E ALLAGAMENTI - Per alberi sulla carreggiata risultano chiuse all'Appio via Santa Maria Ausiliatrice, a Prati via dei Gracchi fra Via Ottaviano e via Catone. Si registrano allagamenti su via Portuense all'altezza di via del Fosso della Magliana, su via Quirino Majorana. Chiusa anche via di Boccea, altezza Via Apricale. Alberi sulla carreggiata, con possibili difficoltà di circolazione anche in via Giosuè Borsi, via Alfonso Rendano altezza via Felice Anerio e via Lazzaro Spallanzani.

TRONCHI E ALBERI SULLE STRADE - In particolare oggi si segnalano alberi caduti a piazza Malatesta, in via dell'Arco di Travertino, nella notte nel quartiere Appio, in viale Metronio. Strada interrotta in via Virgilio Orsini, nel quartiere Prati, per un albero caduto. Nello stesso quartiere un altro albero è caduto in via degli Scipioni.

L'ASILO - Alberi caduti anche a Tor de' Cenci, in viale dei Caduti. A precipitare sono stati dei pini che si trovavano all'interno dell'asilo Giardino Dei Ciliegi: gli alberi hanno distrutto la recinzione della scuola. Fortunatamente, oggi domenica, la scuola era chiusa. I residenti sottolineano «la celerità degli interventi volti alla messa in sicurezza e ripristino delle criticità».

VITINIA ISOLATA - A Vitinia gli alberi caduti hanno praticamente ridotto l'accesso al quartiere-isola. «In pratica per entrare e uscire dal nostro quartiere-isola ci sono 3 strade - raccontano i residenti - Praticamente sono bloccate da alberi caduti in via Lago Santo e via Copparo, che blocca le altre due entrare/uscite».



ALLERTA ARANCIONE - Il bollettino dell’Agenzia Regionale di protezione civile prevede «allerta arancione» per oggi e criticità anche per domani. Il Coc, il Centro operativo comunale, è stato convocato per questa mattina alle ore 8: ieri c’è stato un vertice pre-Coc nella sede della Protezione Civile ed era presente anche la sindaca Virginia Raggi che ha rinunciato al viaggio in argentina.

ALBERI E CADITOIE - La “mattanza” di alberi è iniziata già ieri, sabato, quando il maltempo non aveva ancora raggiunto «la criticità molto elevata» indicata per oggi. Si teme per gli alberi, ma anche per gli allagamenti. I due appalti da 5 milioni per la pulizia finanziati con i fondi del Giubileo sono ancora in corso. Ieri alcuni vigili hanno preso la scopa per spazzare via le foglie dopo che in via Graf, a Montesacro, era caduto un enorme platano. Sabato sono stati oltre 140 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti. I romani parlano di «crollo annunciato» per un arbusto venuto giù sabato nel quartiere Trieste, in via Magliano Sabina. Sotto le radici c’erano decine di enormi vermi. «Alle 17 - il racconto di Francesca Pantusa - l’albero è caduto proprio davanti all’entrata del teatro dei Sacri Cuori, dove si stava svolgendo una festa con tanti bambini. Possibile che dobbiamo appellarci sempre alla fortuna?».

ALLERTA AI CASTELLI - Pioggia e vento anche ai Castelli: oggi i vigili del fuoco di Velletri, sono intervenuti a Genzano, per la caduta di alcuni cornicioni, pezzi di cemento e pannelli in piombo. Ad Ariccia, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole per lunedì, per l'allerta maltempo, a Colonna e Montecompatri sono state chiuse alcune strade preventivamente per il rischio allagamenti.

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA