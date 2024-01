Roma, uomo di 37 anni investito domenica sera alla Balduina: è caccia al pirata alla guida di un Suv

Lo sbalzo per qualche metro, la perdita dei sensi e il risveglio ( sull’asfalto) con i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine: è caccia all’auto pirata che domenica scorsa, intorno alle 18.40, ha travolto un uomo mentre attraversava le strisce nei pressi di piazza Madonna del Cenacolo, alla Balduina. La vittima, Alessio, 37 anni, ingegnere presso l’Anas, stava percorrendo quel tratto di strada per raggiungere l’abitazione di una sua amica quando una macchina - un suv - lo ha centrato in pieno e lo ha catapultato sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari e i vigili urbani: il giovane è stato trasportato al Policlinico Gemelli mentre l’automobilista è fuggito facendo perdere ogni traccia.

I testimoni

«Ho perso conoscenza - racconta Alessio a “Il Messaggero - ma per fortuna diverse persone hanno visto quel che è accaduto».

Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di una macchina Audi color grigia. «Io ero arrivato a metà delle strisce pedonali - spiega ancora Alessio - quando la macchina mi ha colpito. Sono caduto e poco dopo ho ripreso i sensi: con me c’erano diverse persone e perfino l’automobilista. Ha detto che si sarebbe allontanato per parcheggiare l’auto, in realtà è scappato». Il pirata - secondo le descrizioni fornite dagli altri presenti in strada - è un uomo, un 50enne, robusto e con i capelli corti. «Ho chiamato la mia amica con cui avevo l’appuntamento e successivamente sono stato trasportato al policlinico Gemelli». Dai primi accertamenti clinici, oltre a diverse escoriazioni sul volto e sulla schiena, il giovane ha riportato una rottura del perone con una prognosi di 30 giorni. «La frattura è composta - aggiunge Alessio - e mi sento molto fortunato anche se dovrò restare fermo per diverso tempo e la notte non sempre riesco a riposare bene a causa dei vari dolori». La denuncia presso gli uffici della polizia municipale contro ignoti e l’appello ( condiviso anche sui social): «Cerco ulteriori testimoni per fornire elementi utili alle indagini - aggiunge - e mi auguro si utilizzino tutti gli strumenti per trovare questi delinquenti».

Il precedente

Nel corso delle ultime settimane sono sempre più numerosi coloro che sono vittime di incidenti stradali ( lievi e gravi) e nella maggior parte dei casi gli automobilisti scappano senza prestare alcun soccorso. Come è accaduto, la scorsa settimana, a un dodicenne, nel quartiere Monteverde: il ragazzino doveva raggiungere la scuola in via Val Tellina quando una macchina, guidata da tre giovanissimi, lo ha investito e non si è minimamente fermata a prestare aiuto al bambino. La caccia ai pirati della strada continua.