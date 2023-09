Roma, il caos quotidiano di via delle Benedettine: alunni a scuola e traffico in tilt

Siamo ormai a metà settembre: il lavoro chiama, le scuole sono aperte e operative ma soprattutto Via delle Benedettine è nuovamente bloccata. Il suono dei clacson e le lamentele sono all’ordine del giorno. Gli abitanti sono stanchi. La via di Monte Mario, dotata di ben tre Istituti scolastici, negli orari di punta, diventa un vero e proprio inferno: macchine perennemente incastrate, manovre su manovre e, di conseguenza, un rallentamento non indifferente. Cosa causa questa situazione a dir poco fastidiosa?

I residenti devono poter uscire dalla via con le loro vetture per andare al lavoro e i genitori dei bambini che frequentano le scuole pretendono di accompagnare i loro figli direttamente sotto le strutture interessate, anch’essi con la macchina. Il tutto, in una via alquanto stretta. Il risultato? Un caos noioso e seccante che si potrebbe evitare; ma come? Risponde a questa domanda un ragazzo che ogni giorno è costretto ad interfacciarsi con questa realtà: “se gli accompagnatori lasciassero il proprio mezzo di trasporto parcheggiato nella piazza antecedente alla via, la situazione diventerebbe più vivibile e civile”.