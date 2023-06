Giovedì 22 Giugno 2023, 06:35

Ama ha dovuto rimuovere 35 cassonetti da via della Balduina a seguito della voragine che si è aperta sulla strada nei giorni scorsi per i lavori di un cantiere. Le squadre della società che si occupa di rifiuti sono intervenute nel tratto compreso tra piazza della Balduina e via Duccio Galimberti, chiuse da sabato 17 giugno all'altezza del civico 19. L'intervento è stato realizzato su disposizione della polizia locale di Roma Capitale. Ama ha disposto un programma dedicato, per limitare, per quanto possibile, i disagi. Così, sono stati rafforzati i passaggi dei mezzi dell'azienda municipalizzata su alcune postazioni che si trovano nelle vicinanze. Sono inoltre in via di allestimento ulteriori postazioni di raccolta aggiuntive in via Duccio Galimberti e piazza della Balduina. Nei giorni scorsi, sempre lì, un automobilista che si trovava alla guida di una Toyota Yaris per un momento di distrazione ha superato la rete arancione di sicurezza che delimitava il cantiere ed è andato a finire nella stessa voragine. Un momento di distrazione, il suo, che gli è costato caro.

L'INTESA

Intanto, ieri Ama e i sindacati hanno siglato un verbale di accordo che consentirà di incentivare la presenza del personale operativo durante le domeniche e il potenziamento dei presidi di raccolta su strada e delle attività di spazzamento. Dal 1 luglio verranno riconosciute 37 euro per ogni domenica effettivamente lavorata. Viene istituito il profilo professionale "addetto allo spazzamento" che sarà riservato esclusivamente agli addetti con qualifica "Operaio Comune di zona"