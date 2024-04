Martedì 2 Aprile 2024, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 16:49

Tragedia sfiorata ad Ottavia. Il signor Giuseppe, ricoverato all’ospedale San Filippo Neri, racconta l’accaduto. Alle 3 e 40 del mattino di domenica 24 marzo i ladri sono pronti a fare irruzione nelle abitazioni vicine alla scuola primaria Antonio Bertolotti. Ad accorgersene è Giuseppe, ancora sveglio e con coraggio da vendere: si precipita in strada col fine ultimo di far allontanare i delinquenti, usando le sue parole, per «agevolare la fuga». Purtroppo non tutto fila liscio: i malviventi, dopo aver raggiunto la loro vettura, non esitano ad investire il signore, fratturandogli le gambe, e a scappare in fretta e furia.

L'intervento alle gambe

Necessario un intervento, avvenuto il giorno venerdì 26 marzo; come riporta Giuseppe: «L’operazione è durata ben nove ore, mi hanno ricostruito il ginocchio… necessario è stato, inoltre, l’inserimento della protesi al femore». Nonostante l’agonia causata dalla frattura alle ossa, il signore è riuscito comunque a memorizzare alcune informazioni essenziali: i ladri, visti in volto dal diretto interessato ed identificati, viaggiano su una Fiat 600 color verde pastello, seguita da un SUV nero.

Il gesto eroico

Giuseppe ha precisato di aver agito impulsivamente, senza ragionarci troppo: «Se fossero entrati in casa e avessero trovato mia sorella, cosa sarebbe potuto accadere?». Insomma, un vero e proprio gesto eroico il suo, a dir poco lodevole. Nonostante i rischi elevati, non vi è stata alcuna titubanza.

«Poteva andare meglio ma anche disgraziatamente peggio»: così viene da consolarsi; sperando in una pronta guarigione, ora possiamo tirare un sospiro di sollievo, sempre prestando attenzione perché – come dichiara una donna residente ad Ottavia – «ultimamente in questo quartiere i ladri sono sempre in agguato».