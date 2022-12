Monte Mario, le scale mobili fantasma alla stazione. «Sempre in manutenzione»

A che pro investire tempo e denaro per costruire delle scale mobili destinate poi a rimanere perennemente inaccessibili e quindi inutilizzabili? Questa è la triste fine delle scale mobili all’interno della stazione di Monte Mario. Lavori in corso ormai da mesi, eppure non si è ancora arrivati ad un risultato effettivo. Le delimitazioni di cantiere sono coperte da un rivestimento che, oltre ad essere scarabocchiato da insulsi disegni e scritte, riporta la frase “lavoriamo per crescere”. Ma esattamente, quanto ancora si deve aspettare affinché si possa usufruire di questa “crescita”? Andando avanti notiamo che accanto a questo slogan, all’ingresso e all’uscita delle scale mobili, vi è appeso un piccolo cartello informativo, atto ad informare i viaggiatori, sul quale è specificato che le suddette scale sono, come si può ben notare, in manutenzione; ma anche che “il servizio sarà ripristinato il giorno 30/09/2022 a partire dalle ore 8.00”. Considerando la data odierna, è forse questo indice di una mancata accortezza, di una semplice svista, oppure di una vera e propria mancanza di interesse al riguardo? Del resto, se si definisce qualcosa “in manutenzione”, ci si aspetta di trovare addetti ed operai, eppure di loro neanche l’ombra, o per lo meno, si vedono di rado. Le scale mobili non rappresentano solo un’agevolazione per “pigri”, svogliati di salire le scale. Ma al contrario, possono essere un grande aiuto per tutte quelle persone con problemi fisici, anziani o genitori con le carrozzine per i bambini che, costretti a prendere i mezzi di trasporto, impiegano più tempo e un maggiore sforzo per arrivare al binario.

“Se fossero in funzione le prenderei sempre” spiega una signora incontrata in stazione “sono lenta a causa dei dolori; ci impiego qualche minuto a salire l’intera scalinata: ogni volta spero che non passi il treno quando sto ancora percorrendo le scale altrimenti perderei il mezzo di sicuro!” accompagna la frase con una lieve risata, ma rassicura affermando: “fortunatamente non è ancora successo”. “Non capita spesso che io prenda il treno” dichiara un’altra donna, accompagnata dalla figlia ancora troppo piccola per camminare, “sono spesso di corsa ed è capitato che io lo abbia perso per via del passeggino… chissà magari prendendo le scale mobili avrei fatto in tempo!” Si avrà mai modo di accedere nuovamente ad un servizio potenzialmente utile? Come si suol dire, lo scopriremo soltanto vivendo!