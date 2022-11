Roma, caos treni tra Ottavia e Monte Mario. Ritardi fino a 50 minuti, ira dei pendolari

Caos e ritardi tra Ottavia e Monte Mario: ecco le parole chiave di questa fredda mattina. Sospeso il treno delle ore 7:13, le aspettative degli studenti e dei lavoratori bloccati alla stazione ricadono su quello successivo, atteso per le ore 7:20. Il problema sembra essere terminato qui, eppure c’è dell’altro. Il tempo continua a passare, ma il mezzo di trasporto non arriva; si prova ad aspettare ancora, ma niente: 48 minuti di lungo ritardo. Ritardo che ha portato con sé conseguenze a dir poco problematiche. Appena arrivato, il treno si presenta già colmo di persone provenienti dalle fermate precedenti ed entrare all’interno del mezzo sembra essere un’impresa davvero complessa. Si alzano lamentele e iniziano ad esserci dissidi tra passeggeri.

Molti prendono i loro telefoni per registrare video e per scattare fotografie della caotica situazione. Vince chi riesce a dare più spintoni possibili per farsi largo tra la folla e riuscire a varcare la porta d’entrata del treno. Questo disordine comporta altri minuti di ritardo. Finalmente il mezzo riesce e ripartire ma molte persone sono ancora bloccate alla stazione. Altri treni in arrivo? Sì, uno diretto che lascia però insoddisfatti molti passeggeri, ad esempio coloro che devono scendere a Valle Aurelia per prendere la metro A. Anche l’applicazione del telefono non suggerisce una soluzione: fermi i treni previsti per le ore 7:42, 7:50 e 8:12. L’unica nota positiva sembra essere quello delle 8:12, che tuttavia ha già 10 minuti di ritardo. Una mattinata, quella di stamattina, decisamente movimentata.