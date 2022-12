Venerdì 23 Dicembre 2022, 20:52

Una giornata come tante, a ridosso del Natale, sarebbe potuta finire in tragedia. Stamattina, qualche minuto dopo le 6, tra via Mattia Battistini e via dei Monti di Primavalle, un autobus dell’Atac, il 980, si è schiantato contro un palo della luce, urtando anche un furgoncino fermo in sosta. Un botto sordo, inaspettato per quell’orario, che ha creato attimi di panico tra i pochi (fortunatamente) passanti presenti in quel momento. «Stavo facendo colazione quando ho sentito un grande fracasso - racconta Stefano, cliente abituale del bar difronte al capolinea della metro A - ma non ho capito le dinamiche. Ho visto solo tanta gente spaventata che si allontanava dal luogo dell’impatto».

La dinamica dell'incidente e il soccorso della Polizia

Un malore del conducente? Un guasto meccanico del mezzo? La prima opzione sembra quella più probabile, ma restano ancora degli interrogativi che probabilmente avranno una risposta solo dopo gli accertamenti che, in queste ore, stanno effettuando gli uomini della Polizia municipale di Roma Capitale. Proprio loro infatti, sono stati i primi a intervenire e a prestare soccorso all’autista chiamando l’ambulanza per un trasporto in codice giallo all’ospedale. A causa dell’incidente e dei successivi interventi necessari a riportare la normalità in zona, si è creato un nugolo di gente incuriosita dall’accaduto e molte difficoltà di viabilità nella strada, già di suo molto trafficata. Il tutto è rientrato nel giro di un paio ore, ma l’importante è che non sia stato registrato nessun ferito.