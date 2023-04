Boccea, i rifiuti abbandonati diventano la cena per una famiglia di cinghiali: ci sono anche due cuccioli

Da “c’era una volta” a “c’è ancora una volta”, la presenza di rifiuti abbandonati che attirano gli animali nella capitale. La foto e il video effettuati da un passante hanno fatto il giro del web. Ritraggono una famiglia di cinghiali mentre cerca cibo fra i cumuli di spazzatura abbandonata sul marciapiede.

La scena accade ieri pomeriggio in via della Valle dei Fontanili (zona Boccea), nel municipio XIV, una batteria di cassonetti si è trasformata praticamente in una specie di ristorante per gli ungulati.

Nel video si nota un particolare: la presenza di due cuccioli. Durante la registrazione li vediamo con espressione sorpresa dalla voce di chi li riprende. La madre invece sembra essere molto confidente, poteva anche diventare violenta attaccando l’autore del video, tuttavia non hanno mostrato atteggiamenti irrequieti.

Gli animali la notte si nascondono nei contenitori dell’Ama e nei campi da gioco della vicina associazione sportiva dilettantistica Primavalle. Nel territorio amministrato dal municipio XIV, la presenza di cinghiali non è una novità. Ci sono stati diversi avvistamenti, non sempre piacevoli.

Un residente ha raccontato di essersi rotto due costole per salvare il cane dall’aggressione di un branco di cinghiali. Parlando con altri abitanti della zona, ribadiscono in maniera molto efficace un concetto: “La mancata raccolta dei rifiuti, specie nelle aree limitrofe con parchi naturali, diventano un forte attrattore per gli ungulati”.