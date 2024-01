Roma, a via Graziano gli arbusti e i rifiuti arriveranno a toccare il cielo? Le foto e la denuncia

Roma è la città più bella del mondo, ma quando osserviamo queste immagini come nel caso di via Graziano (zona Aurelio), che ci rendiamo conto del degrado che persiste e resiste. Gli stessi residenti si sono mobilitati per sistemare diverse aree del tredicesimo municipio che era abbandonato e diventato pericoloso sia per le auto che per i pedoni. Inoltre hanno attivato un gruppo su facebook denominato “Retake Roma Aurelio Boccea”, in sui condividono gli scatti di rifiuti abbandonati e cespugli sporgenti che non solo rovinano il decoro urbano ma ostacolano il parcheggio per le auto e per i pedoni.

Gli abitanti lamentano l’incuria della zona abbandonata e hanno postato questo messaggio sul gruppo sopracitato: “L’area è uno stato di completo abbandono estetico e funzionale dei noti cespugli di Hibiscus accanto al civico 33/35, con rifiuti abbandonati nei marciapiedi limitrofi.

Speriamo in un intervento istituzionale per sistemare l'area”.

Dal messaggio si evince che il gruppo di volontari richiede un intervento da parte delle istituzioni, ma che sono i primi ad essere scesi in campo per raccogliere rifiuti e bonificare la zona, continuano: “Non basta dire non funziona, è sporco, è rotto. Riappropriamoci del piacere di riportare l'ambiente alla giusta normalità. Noi siamo qui, pronti ad accogliere chiunque abbia voglia di fare”.