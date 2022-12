Roma, alla Massimina la festa di Natale dei ragazzi della Cooperativa "Mio Fratello è figlio Unico"

Balli, giochi e tanta voglia di divertimento e condivisione. Alla Coopertiva "Mio Fratello è figlio Unico", nel quartiere Massimina, nella giornata di ieri, è andata in scena la festa di Natale che ha coinvolto i 70 ragazzi che frequentano la Onlus - insieme agli operatori, terapisti e psicologici del centro - in uno spassoso pomeriggio. La Cooperativa, gestita da Alessandro e Maria Grazia, nasce nel 2014, inizialmente come centro estivo e successivamente si è allargata in una dimensione più ampia, in grado di accogliere e seguire i giovani affetti dal disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva.

Bambini e ragazzi, accompagnati dalle loro mamme e dai loro papà, intenti ad esprimere le loro emozioni tramite alcuni disegni, mentre in sottofondo venivano intonati i canti natalizi. Una magica atmosfera che ha avvolto l'intera comunità costantemente impegnata -prima tra tutti - a difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, ma anche ad assistere i ragazzi nel loro percorso scolastico e di vita. Un piacevole pomeriggio di creatività, risate, sorrisi ed obiettivi per il 2023.

"Tanti laboratori per grandi e piccini - ha spiegato Annamaria Orsi, psicologa della Cooperativa - la casa delle autonomie, l'apertura di un'attività imprenditoriale autonoma per i più ragazzi più grandi ed una grande festa di quartiere in occasione del 2 Aprile (giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo,ndr)."