Incidente Roma, Carmela Spinella falciata da un camion mentre attraversava sulle strisce. «Quell'uomo gridava: "Oddio, che ho fatto"»

Una giovane donna attraversava dal lato opposto a Carmela Spinella, la ha soccorsa, è ancora sotto choc. «Era verde per i pedoni e io andavo dall'altra parte rispetto alla vittima. Appena ho sentito urlare mi sono girata - racconta Maria - e ho visto il furgone sopra il bordo della strada, forse ha preso male la curva per girare. Sono tornata indietro, il conducente urlava: "La signora è finita sotto", la povera donna già non si muoveva per niente, aveva sbattuto la testa al bordo della strada, abbiamo chiamato i vigili urbani, è passata un'ambulanza e l'abbiamo fermata ma hanno capito che era morta subito». Momenti concitati che non dimenticherà. «È successo al semaforo, quello in mezzo alle due corsie, lei era sopra il bordo, nei pressi delle strisce, aveva il carrello del supermarket vuoto, immagino lo stesse riportando.

Il conducente del mezzo piangeva, urlava: «Oddio, oddio che ho fatto... mi dispiace anche per lui». «Il corpo della vittima era incastrato sotto il mezzo, si vedevano i piedi di lato e un braccio, il volto non si vedeva e quando hanno rimosso il furgone hanno delimitato l'area, sono anche ripassata in quel tratto di strada e ho ancora i brividi».

Una dipendente della Conad ricorda sconvolta: «Vedevo i piedi della povera vittima dal negozio, una scena straziante. Purtroppo in questo punto accadono troppo spesso questi incidenti». Anche sul gruppo di quartiere su Facebook in molti hanno commentato la tragica notizia: «Non è il primo incidente che avviene nell'incrocio. La svolta a sinistra da via Boccea coincide con il passaggio pedonale.... questo è quello che può accadere. Va rivista tutta la viabilità della Piazza e della Circonvallazione», posta il Comitato di quartiere Aurelio Roma XIII. E ancora: «Povera donna. Quell'incrocio è troppo pericoloso. Quando è verde per i pedoni, lo è anche per le auto che da via Boccea girano per Circonvallazione Cornelia e corrono come matti»; tutti invitano a rivedere la viabilità: «In quel tratto di strada c'è un semaforo che dà il verde sia alle auto che ai pedoni in prossimità di una curva. Si é portati a pensare che, visto che il semaforo è verde, si possa attraversare tranquillamente ma non è così. Stessa cosa per le auto. Il problema è che è gestito molto male quel tratto di strada!».