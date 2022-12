Roma, incidente stradale sul Raccordo Anulare: un morto. Traffico in tilt all'altezza della galleria Cassia

Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) dove è stato provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata interna, in corrispondenza del km 12,600. Attualmente è istituita l'uscita obbligatoria su via Cassia.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell'Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. Sulle dell'inicidente sono in corso accertamenti, al momento non sono note le generalità della vittima.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di A90 dove purtroppo si è consumata la tragedia al momento è stato chiuso al transito veicolare tre le uscite Aurelia e Cassia con uscita obbligatoria sulla via Cassia. Un'altra vittima sul Raccordo in meno di un mese, è infatti ancora vivo il ricordo di Alessia Sbal la ragazza morta in un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La tragedia era avvenuta, lo scorso 5 dicembre, all’altezza del chilometro 2,600 in carreggiata interna, tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea. Alessia si era fermata sulla corsia di emergenza, stava controllando l’auto, quando è stata investita e travolta. Un impatto terribile.

#Anas Raccordo Anulare, chiuso tratto carreggiata altezza del km 12,600. Uscita obbligatoria su via Cassia. Incidente in corrispondenza galleria Cassia — Roma Mobilità (@romamobilita) December 22, 2022

