Sabato 12 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Da ormai 49 anni, Rieti non sà decidere del destino del suo ex zuccherificio. Così, mentre appare sempre più evidente che il nuovo progetto di riqualificazione proposto nei mesi scorsi da Coop Centro Italia per la struttura di viale Maraini non approderà sul tavolo della commissione Urbanistica nè, tantomeno, su quello del consiglio comunale che la giunta Cicchetti aveva invece giurato di voler convocare prima della fine dell’attuale consiliatura, ora sulla scena compare la proposta di realizzare un altro zuccherificio.

L’idea. Sì, avete letto bene, e non è un pesce d’aprile in anticipo: a domanda posta da Il Messaggero, a confermare l’indiscrezione è infatti lo stesso Comune di Contigliano. Ma cosa c’entra l’ente guidato da Paolo Lancia con la proposta di uno zuccherificio-bis nel Reatino? Semplice: il fatto che i circa otto ettari e mezzo individuati dalla società interessata ad edificare il nuovo impianto saccarifero si trovino in una località facente parte del Comune di Contigliano, all’incirca ad est dello svincolo del paese situato sulla Rieti-Terni. Secondo le prime indiscrezioni raccolte da Il Messaggero, dovrebbe trattarsi di un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro, in grado di generare una trentina di posti di lavoro.

I tempi. Sui tempi di edificazione e messa in funzione della nuova struttura, tuttavia, allo stato attuale appare ancora tutto da decidere, perché la realizzazione del nuovo zuccherificio dovrà necessariamente passare prima per l’approvazione in seno alla commissione Urbanistica del Comune di Contigliano e, successivamente, del consiglio comunale.

«L’idea del progetto è stata proposta al nostro Comune nel settembre 2021 - spiega il sindaco Paolo Lancia - In seguito si sono svolti degli incontri con i tecnici e, a parole, l’ente ha espresso la sua approvazione per l’iniziativa, che consentirebbe a Contigliano di svilupparsi economicamente, sfruttando peraltro le risorse naturali dell’agricoltura alle quali il nostro territorio è storicamente legato».

I limiti. Il Comune ha però chiaramente indicato i limiti da rispettare per realizzare il nuovo zuccherificio: «La struttura dovrà sorgere in un’area libera da vincoli paesaggistici e da rischi idrogeologici - prosegue Lancia - Una volta verificato il rispetto dei criteri, la società dovrà quindi avanzare una formale richiesta a costruire e l’iter comunale servirà a valutare la possibilità di dare il via libera ad una variante urbanistica puntuale, necessaria alla realizzazione dell’impianto».

Insomma, al momento tra il dire e il fare c’è ancora un bel pezzo di mare da percorrere, ma Lancia non si tira indietro di fronte a nuove possibilità di sviluppo per il suo territorio: «Siamo felici perché, se il nuovo zuccherificio venisse realizzato, rappresenterebbe una possibilità d’innovazione. Siamo fiduciosi e attendiamo sviluppi».