di Christian Diociaiuti

RIETI – Attività fisica all’aria aperta, in centro città. Domenica 15 aprile dalle 15 a Rieti ci sarà la prima edizione dello Street Work Out. A Rieti, dunque, arriva un evento – patrocinato dal Comune - che ha già riscosso successo in città grandi come Roma: l’idea è portare l'attività fisica, Zumba e Strong by Zumba, fuori dalle palestre per viverla in maniera sana e divertente all'aria aperta, a stretto contatto con le piazze e la gente della città. Musica, fitness ed allegria si uniranno in un mix esplosivo di puro divertimento. I partecipanti seguiranno validi istruttori: il gruppo si sposterà lungo un percorso che toccherà alcune delle principali piazze di Rieti.



Il meeting point è previsto alle 15 a piazza Cavour al Caffè della Lira. A partire da un'ora prima del via, sarà anche allestito uno stand presso il quale sarà possibile prendere informazioni ed accettare iscrizioni dell' ultimo momento. Il gruppo dei partecipanti si muoverà a ritmo di musica lungo un percorso che toccherà alcune delle piazze del centro a partire dalla piazza del Comune, piazza Marconi, piazza San Rufo - Centro d'Italia, piazza San Francesco per concludere sul Lungo Fiume Velino Bellagamba. Per partecipare si può andare sul sito www.streetworkout.fit e prenotare il biglietto o contattare direttamente l'istruttrice Edyta Dudek che fornirà tutte le informazioni.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA