RIETI - E’ scomparso all’età di 103 anni, nella casa di riposo Sant’Agnese di Concerviano, dove era ospite da tempo, il pittore Welton Mario Fegatelli, nativo di Cittareale, autore di numerose opere che lo scorso anno avevano suscitato anche l’interesse del critico d’arte Vittorio Sgarbi e che la Prefettura di Rieti avrebbe voluto esporre in una mostra per celebrarne il talento.Avvicinatosi alla pittura a metà del secolo scorso, Fegatelli ha dipinto in settantanni di attività centinaia di quadri ispirandosi all’inizio a Caravaggio, di cui riprodusse uno dei suoi capolavori dopo averlo ammirato dal vivo. Iniziò così un ciclo che lo portò a realizzare quadri a tema religioso (ma prediligeva anche la natura), partendo dagli Evangelisti, poi una Madonna con bambino e Santa Rita. Dipinti che, dopo una prima collocazione a Cittareale, vennero trasferiti ad Amatrice dove subirono alcuni danni a causa del terremoto, come crepe nel colore e torsioni nei supporti in legno.L’ultima mostra di Welton Fegatelli fu inaugurata lo scorso anno quando il pittore festeggiò 102 anni. Quel giorno, a Concerviano, accolti dal sindaco Pierluigi Buzzi, arrivarono in tanti, a partire dall’ex sindaco di Cittareale Antonio Bisegna che volle testimoniargli l’affetto e la vicinanza di tutto il paese, dove vivono la moglie e la figlia Lidia.