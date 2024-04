Valle del Peschiera cede nella ripresa al Settebagni: 4-0. Pezzotti: «Dispiace, sono partite che fanno crescere»

RIETI - Il Valle del Peschiera va ko 4-0 in casa del Settebagni. Sconfitta che arriva dopo dieci risultati utili consecutivi. Terzo posto adesso occupato dal Settebagni e reatini che scendono in quinta posizione.

La gara

Mister Pezzotti scegli il miglior undici per affrontare il Settebagni ma forse la testa è già a fine stagione. La gara rimane sullo 0-0 con Monaco che si divora l’occasione per il gol del vantaggio. Per 32’ il risultato è invariato poi Zanzucchi per i padroni di casa sigla il gol del vantaggio. Nella ripresa sale in cattedra il Settebagni. Al 10’ Merciari fa 2-0, nel finale Mari e artigli chiudono i conti.

Per gli ospiti qualche sporadica occasione con Colangeli e Ousmane.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Poca intensità, meglio il primo tempo dove ci siamo giocata la partita provando anche ad andare in vantaggio con Monaco. Nella ripresa siamo scesi mentalmente subendo il gol del due a zero. Potevamo accorciare con Colangeli ma così non è andata e loro hanno chiuso la gara. Non voglio rimproverare nulla ai ragazzi. Potevamo metterlo in preventivo. Sicuramente sono partite che fanno crescere. Dispiace per il risultato ma questo non racchiude quello che abbiamo fatto durante tutta la stagione».