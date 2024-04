Valle del Peschiera lotta per il 3° posto e tenta il colpo sul campo del Setteville. Pezzotti: «Onorare il campionato»

RIETI - Il Valle del Peschiera, fresco di successo in infrasettimanale contro il Monterotondo (4-3), affronta una gara completamente diversa per stimoli e motivazioni dell’avversario. Domenica alle 11, i reatini sono ospiti del Setteville Caserosse.

I reatini in quinta posizione sono ad un passo dal terzo posto, il Setteville in piena zona rossa cerca punti per una migliore posizione nel playout. Il campo dei romani è uno dei più difficili per fare punti dove anche la capolista Fc Rieti è riuscita a fare solo un punto.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Dobbiamo giocare per una questione di rispetto del campionato. Abbiamo dato il massimo contro il Monterotondo e stessa cosa faremo contro il Setteville.

Loro si stanno giocando qualcosa di più grande di noi ma anche la domenica successiva incontriamo la Lodigiani che è in una situazione simile al Setteville. Io sono sempre stato per la serietà e il rispetto, voglio impegno e i ragazzi lo sanno poi magari se sarà possibile daremo possibilità a qualche ragazzo che ha trovato meno spazio ma voglio rispettare il campionato fino alla fine. Ogni partita sarà improntata per dare il 100% poi le motivazioni sposteranno l’ago della bilancia. Ad oggi abbiamo battuto tutte le squadre che sono sopra di noi ad eccezione del Settebagni e io non posso essere che orgoglioso dei ragazzi che alleno».