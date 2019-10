© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora un atto vandalico a Poggio Mirteto dove nel giro di poco tempo ad essere preso di mira è stato il Parco San Paolo. Rotta prima la staccionata vicino l’antica chiesa di San Paolo e ora lo specchio parabolico a servizio degli automobilisti e che tanto è utile agli incroci.E non è la prima volta come denuncia dalla pagina facebook di Poggio Mirteto l’ex consigliere comunale Gianni Tassi. «Lo specchio è durato neanche due settimane – scrive Tassi - Questo ennesimo atto vandalico si aggiunge a quello delle staccionate rotte . Bande di piccoli teppisti che ogni giorno bazzicano San Paolo proseguono con i loro atti vandalici. Ripropongo l'illuminazione esterna della chiesa».Oltre a chi invoca una maggiore illuminazione, c’è chi come deterrente propone le telecamere con un sistema di videosorveglianza che possa scoraggiare malintenzionati e prevenire “bravate” che si ripercuotono inevitabilmente sulle casse comunali e sulle tasche dei contribuenti. Da sottolineare infine che quello degli specchi parabolici rotti è un malcostume che di recente sta dilagando in diverse realtà della Sabina.