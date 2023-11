Floridi e Colangeli sanciscono il ritorno al successo del Valle del Peschiera. Grottaferrata ko 0-2. Pezzotti: «Avanti così»

RIETI - Il Valle della Peschiera torna al successo: 0-2 e tre punti conquistati sul campo della Vivace Grottaferrata grazie alle reti di Floridi e Colangeli, entrambe arrivate nella prima frazione. I reatini, dopo due sconfitte consecutive dove però non è mai mancata la prestazione, riprendono il cammino da dove lo avevano lasciato. La classifica rimane corta e la concentrazione non può calare. I rossoblù ritrovano Cianetti del primo minuto e bomber Colangeli che torna al gol.

Vdp che deve attraversare due settimane di fuoco: in campo anche mercoledì al Guini per il ritorno dei 16esimi di Coppa Italia contro lo Zena Montecelio, poi domenica sempre in casa arriva il Fiano Romano.

La gara

Reatini che arrivano alla gara con tutti gli effettivi, solo Fasciolo non convocato. Mister Pezzotti mette dentro la sua miglior formazione e i risultati arrivano già nel primo tempo. I reatini chiudono la gara dopo 23’ con i gol di Floridi prima e Colangeli poi. Il primo raccoglie un cross dello stesso Colangeli, stop di petto e di sinistro a pochi passi dalla porta mette in rete. Il secondo gol arriva da uno schema su corner, Colangeli sul primo palo è il più veloce e mette dentro il gol dello 0-2.

Nella ripresa i padroni di casa si sbilanciano in avanti, provano a costruire qualcosa di più ma la difesa ospite tiene bene e ha le occasioni per il tris ma non arrivano.

Sciupate le grandi occasioni arrivate sui piedi di Colangeli e Della Penna.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Dopo due mancati risultati nelle precedenti uscite, dove però la prestazione c’è sempre stata, siamo tornati a fare punti. C’è stata una grande prestazione nel primo tempo, nel secondo dovevamo chiuderla ma siamo riusciti lo stesso nel nostro obiettivo. Ora testa a mercoledì».

Il tabellino

Vivace Grottaferrata: Valente, Leandri, Bussolotti, Riolo, Bonanni, Savelloni, Munafo, Coniglio, Febi, Rasi, Floridi. A disp. Ruscica, Bartolomei, Cortesini, D’Acunzo, Gioacchini, Leonardi, Marinelli, Matzuzzi, Miliucci. All. Stefano Gioacchini

Valle del Peschiera: Natali, Severoni, Campenelli, Caldentey, Colasanti, Cianetti, Tunkara, Ousamane, Floridi, Colangeli, Novelli. A disp. Colasi, Cesaretti, Della Penna, Sgavicchia, Fusacchia, Razzano, Salvi, Folio, Cenfi. All. Lorenzo Pezzotti

Arbitro: Longo di Frosinone (Trupia e Tundo)