RIETI - Giustizia in salita per Claudio De Santis, il tifoso della Npc Rieti aggredito e ferito dai tifosi avversari il 17 maggio 2015, al termine della partita disputata dai sabini a Montegranaro contro la Poderosa basket, valida per l’accesso ai playoff di serie B.



Sei dei sette giovanissimi supporters della squadra marchigiana, rinviati a giudizio nel 2016 per concorso in lesioni gravi (De Santis riportò la frattura di un femore) sono stati assolti dal tribunale dei Minori di Ancona.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 7 APRILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA