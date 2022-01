Cinque positivi al Covid nella Sutor Montegranaro, a rischio la gara del 9 gennaio con la Npc

RIETI - Ipotesi rinvio per la prima gara dell’anno della Kienergia Npc Rieti. La Sutor Montegranaro, avversario dei reatini il prossimo 9 gennaio al PalaSojourner, ha ufficializzato ieri la positività al Covid 19 di 5 componenti del gruppo squadra per i quali sono state attivate tutte le procedure previste dalla legge. La Npc Rieti a questo punto dovrà aspettare l’esito dei tamponi in casa Sutor e la successiva decisione della Fip. In base al regolamento la partita deve essere giocata se la società può contare su almeno 7 atleti disponibili da poter mandare in campo: in tal caso la Fip non accetterebbe il rinvio, costringendo Montegranaro a presentarsi al PalaSojourner a ranghi ridotti. Allo stato attuale, quindi, se venissero confermati solo i 5 positivi e se fossero tutti atleti, ci sarebbe il numero minimo per giocare. Nel caso in cui domani emergessero altre positività, la gara di domenica verrebbe rinviata.