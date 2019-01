Cadavere nella riserva Tevere-Farfa, indosso ha solo gli slip: giallo sull'identità

Ultimo aggiornamento: 18:57

RIETI - Recuperato il cadavere rinvenuto nel primo pomeriggio di venerdì all'interno della Riserva Tevere-Farfa, su una sponda alla foce del Farfa. Il corpo senza vita sembra appartenere a un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta. Sul corpo sono stati disposti gli esami autoptici per risalire alle cause della morte e individuare il dna.Nel frattempo le indagini dei carabinieri della stazione di Torrita Tiberina si concentreranno sugli elenchi degli scomparsi negli ultimi mesi.Da quanto appreso, considerato l'avanzato stato di decomposizione, l'uomo deve essere deceduto da molto tempo.Le operazioni di recupero hanno richiesto diverse ore. Iniziate nel pomeriggio di venerdì, sono state interrotte con il sopraggiungere del buio.Questa mattina sono state portate a termine grazie all'intervento dei sommozzatori di vigili del fuoco di Roma, che hanno utilizzato un gommone per raggiungere la sponda dove si era impigliato.