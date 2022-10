Venerdì 28 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Sfreccia con l’automobile in pieno centro abitato, viene redarguito da un uomo che sta accompagnando i figli a scuola e che lo invita a rallentare e lui invece di chiedere scusa, torna a casa, prende un machete e un’ascia e si riversa in strada minacciando di morte il pedone e chiunque si trova a passare in quel momento in via del Passeggio. Mercoledì 19 ottobre è stata una mattinata di terrore a Forano, ma la notizia è rimasta inspiegabilmente secretata fino al momento in cui sono iniziati a circolare frammenti di registrazioni diffuse sui social proprio dall’autore delle minacce.

I fatti. Una settimana fa, nel cuore del paese i cittadini sono stati assaliti e minacciati da un uomo di circa 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per molteplici reati di cui egli stesso non fa mistero, pubblicando a ripetizione decine di video (e quando vengono segnalati e rimossi per contenuti impropri, ripubblicandoli) relativi ad arresti, notifiche e blitz dei carabinieri sui suoi numerosi canali Tik Tok.

Esibizionismo. Quelli relativi ai fatti di Forano, inizialmente bannati, sono iniziati a circolare nelle ultime ore e da Tik Tok sono rimbalzati su più piattaforme social diventando virali. Nei video si vede l’uomo che, dopo essere rientrato nella sua abitazione nel centro storico di Forano, viene raggiunto dai carabinieri delle stazioni di Stimigliano (competente per territorio) e Poggio Mirteto il cui intervento è stato sollecitato dai cittadini spaventati dal comportamento del giovane.

Assediati in Comune. I segni dei colpi di machete sferrati in preda all’ira sul muretto del palazzo municipale di Forano sono ancora visibili e per tutta la mattinata residenti, dipendenti comunali e commercianti sono rimasti barricati all’interno degli edifici temendo per la propria incolumità. Fino a quando a Forano sono arrivati i carabinieri. Una volta rintracciato nella casa in cui vive da tempo con la moglie e i tre figli, l’uomo era ancora pieno di rabbia e, come è possibile constatare dai post di Tik Tok, insultava e offendeva ripetutamente i carabinieri che tentavano di farlo ragionare, chiedendo di mostrare loro il machete e l’ascia utilizzati durante l’aggressione.

Lunga interlocuzione. Dopo momenti di grande concitazione, i carabinieri sono riusciti a calmarlo e lo hanno denunciato a piede libero per i fatti commessi poche ore prima, con accuse che vanno dalla detenzione abusiva di armi da taglio, sequestrate, fino a oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Dai racconti che arrivano dal paese non è la prima volta che l’uomo si rende protagonista di aggressioni e di atti intimidatori di cui, sempre tramite Tik Tok, è solito farsi vanto.

Come testimonia un frame del servizio di Striscia la notizia utilizzato come foto profilo. In quel video, durante un servizio condotto da Vittorio Brumotti sulla piazza di spaccio di San Basilio (Roma), il conduttore e campione di trial fu aggredito e insultato e tra i responsabili, arrestati nel corso di una retata documentata dal tg satirico, c’era anche il giovane che ormai da tempo risiede a Forano