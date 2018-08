RIETI - Leggera scossa di terremoto - pari a 2.4 di magnitudo - è stata avvertita anche in alcune zone di Rieti, in particolare a Micioccoli e Quattro Strade.



La scossa, secondo il sito dell'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia ha avuto epicento a Morro Reatino ed è durata circa 22 secondi. La scossa è stata avvertita alle 14 e 49.



Non si segnalano danni a persone o cose, anche se in tanti hanno chiamato il centralino dei vigili del fuoco per chiedere certezza della scossa.

Luned├Č 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06



