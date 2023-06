Coppia reatina da lunedì protagonista su Temptation Island

RIETI - Parte lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5, l'edizione 2023 Temptation Island 2023. Dalle indiscrezioni trapelate oggi su siti e social, ci sarà un reatino tra le sette coppie in gara quest'anno, Mirko Brunetti, accompagnato dalla fidanzata Perla Vatiero, 25 anni, originaria di Salerno e trasferita proprio per amore in città.

Sui alcuni siti che si sono occupati del lancio della fortunata trasmissione Mediaset condotta da Filippo Bisciglia, si legge che i due ragazzi sono fidanzati da cinque anni, ma la coppia ormai in crisi pare aver bisogno di nuovi stimoli.

«Per lui ho rinunciato a famiglia, lavoro, amiche», dice lei, ma «nonostante i sacrifici, da due anni è diventato una persona apatica». Mirko invece parla di un “muro davanti” e una persona che ormai lo fa sentire sbagliato in ogni cosa.

La trasferta televisiva nel resort di lusso in Sardegna dove si gira il programma sarà d'aiuto alla coppia? I due resisteranno alle molteplici tentazioni che verranno loro propinate in quasi un mese di riprese?



I familiari. Intanto, nell'attività di famiglia di Mirko, la pizzeria Eurofocaccia di Porta Romana, non si resiste a quelle appena sfornate.

Bocche cucite dai familiari, che dicono di non sentirlo da una settimana: "Sappiamo che è partito ma nulla di più", dice la nonna. Ma ormai la notizia è certa, vedremo la coppia composta da Mirko e Perla lunedì sera su Canale 5.