Temptation Island, quel retroscena su un fidanzato prima dell'inizio del programma: cosa si scopre

Martedì 20 Giugno 2023, 08:19

La nuova stagione di Temptation Island sarà trasmessa su Canale 5 a partire dal prossimo 26 giugno, ma un'imprevista turbolenza sembra già coinvolgere uno dei fidanzati che parteciperanno al programma. Pare infatti che ci siano già alcune anticipazioni non troppo carine proprio riguardo a una delle coppie annunciate. Ma quali segreti si nascondono dietro le quinte? Cosa potrebbe realmente accadere adesso? È già pronto un nuovo scandalo pronto a coinvolgere la trasmissione? Andiamo a scoprire insieme di che cosa si vocifera sul web e cosa potrebbe accadere al programma condotto da Filippo Bisciglia. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Shutterstock, MN Italia; music by Korben MKdB

