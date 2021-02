Mister Campolo dopo il ko del Rieti: «Errori figli di un pessimismo cosmico intorno a noi, serve tranquillità». Foto

RIETI - «Usciamo sconfitti da una gara con tanti errori», esordisce così il tecnico Stefano Campolo sulla pagina facebook del Fc Rieti dopo la sconfitta (3-4) del Rieti al Gudini, contro il Castelnuovo Vomano, secondo in classifica.

«Ho visto tanta voglia di lottare, di combattere - prosegue il tecnico - A me non piace come sta reagendo l’ambiente, dopo sette vittorie consecutive abbiamo riportato due sconfitte nelle ultime due gare con ottime formazioni. Noi siamo partiti per portare a casa una salvezza tranquilla, siamo a 24 punti e abbiamo tanto da lavorare».

«Voglio elogiare i miei ragazzi che stanno facendo tanti sacrifici, che lavorano duramente durante la settimana - prosegue Campolo - Oggi è andata male, archiviamo e andiamo avanti con umiltà e tranquillità che voglio vedere soprattutto nell’ambiente esterno».

Poi un elogio a Federico Vari, esterno d'attacco del 2001 e autore del gol del momentaneo 3-3. «Ha fatto un’ottima gara, punto molto su questo giovane».

Fioretti via e si pensa al mercato. «Ora le squadre iniziano a conoscerci, dobbiamo cambiare qualcosa e con il nuovo direttore ci stiamo muovendo su questo fronte», dice Campolo.

«Tra gli aspetti negativi trovo la poca lucidità figlia di un pessimismo cosmico che c’è intorno al Rieti. Dovrò essere bravo a compattare la squadra e a spiegare loro che non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, solo a noi stessi», conclude Campolo.

